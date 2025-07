Zmiany w kilometrówkach. Kto może na tym zyskać?

Kilometrówki na nowych zasadach

Resort podkreślił, że nowa propozycja zawiera także zmianę zasad określania stawek. "Obecnie podstawą do ich wyliczania jest pojemność skokowa silnika (do 900 cm3 i powyżej), natomiast w nowej wersji byłaby to moc silnika (do 75 kW i powyżej). Wynika to z faktu, że w przypadku silników elektrycznych nie można określić pojemności skokowej." - podkreśliło ministerstwo.