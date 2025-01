W tym kraju nie chcą aut spalinowych. Historyczny spadek

Norweskie salony w minionych dwunastu miesiącach sprzedały prawie 130 tysięcy nowo wyprodukowanych aut, co stanowi minimalny wzrost wobec 2023 roku. Tylko co dziesiąty samochód nie był napędzany wyłącznie silnikiem elektrycznym . W tej liczbie mieszczą się też pojazdy hybrydowe, które w stanowiły 8 proc. całości sprzedaży. Tylko 986 nowo zarejestrowanych stanowiły auta z silnikiem benzynowym.

Jakie auta wybierają Norwegowie?

Co piątym sprzedanym w Norwegii elektrykiem była Tesla. Daleko za marką Elona Muska na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: Volvo, Volkswagen, Toyota i Skoda. Pochodzące z Chin BYD, MG i XPeng zajęły odległe miejsca.

Norwegowie zmienili preferencje

Rząd w Oslo kilka lat temu zdecydował, że sprzedaż nowego elektrycznego auta osobowego za cenę do 500 000 NOK (około 200 000 zł) będzie zwolniona z podatku VAT . To dziś główna zachęta, z której korzystają nabywcy.

W przeciwieństwie do Polski, elektryki nie mogą w miastach parkować za darmo. Prawo zobowiązuje gminy do pobierania od elektryków niższych opłat za wjazd do centrum miasta czy parkowanie, ale nie ma mowy o nieodpłatnym postoju w śródmieściach norweskich miast. Od lata 2024 roku auta elektryczne nie mogą już poruszać się w Oslo tzw. buspasami.