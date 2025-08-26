Niemcy sprzedają swoje udziały w japońskim koncernie motoryzacyjnym

Fundusz emerytalny niemieckiego producenta samochodów Mercedes-Benz sprzedał wszystkie swoje udziały w japońskim Nissan Motor za 47,83 miliarda jenów (324,65 miliona dolarów) – poinformował we wtorek Reuters powołując się na swoje źródła.

Agencja Reutera odnotowała, że po ogłoszeniu przez Mercedes-Benz w poniedziałek, że sprzeda swoje 3,8 proc. udziałów akcje japońskiego producenta samochodów, który boryka się z problemami, zakończyły dzień spadkiem o ponad 6 proc. Spadek ten był największym jednodniowym spadkiem akcji od początku lipca.

W ocenie Reutersa spadek akcji Nissana od czasu opublikowania tej wiadomości pokazuje sceptycyzm inwestorów co do perspektyw firmy w związku z jej problemami z cłami i spadkiem sprzedaży na kluczowych rynkach – w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Producent samochodów zanotował stratę w wysokości 535 milionów dolarów za trzy miesiące zakończone w czerwcu.

"Oczyszczenie portfela firmy"

Nissan wcześniej w tym roku uzgodnił ze swoim wieloletnim partnerem i głównym udziałowcem, Renault, zmianę umowy o partnerstwie, która umożliwi obniżenie wymaganego poziomu udziałów z 15 proc. do 10 proc.

Popyt na akcje Nissana przewyższył liczbę wystawionych na sprzedaż akcji, podało źródło, prosząc o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter informacji. Dziesięciu największych inwestorów w transakcji otrzymało około 70 proc. sprzedanych akcji.

Nissan odmówił komentarza, a Mercedes-Benz oświadczył, że nie ma nic do dodania poza wcześniej wydanym oświadczeniem. W poniedziałek rzecznik niemieckiego producenta samochodów stwierdził, że udziały w Nissanie, które zostały przeniesione do aktywów emerytalnych firmy w 2016 roku, nie mają znaczenia strategicznego i określił sprzedaż jako oczyszczenie portfela firmy.

Renault posiada 35,7 proc. udziałów w Nissanie, z czego 17,05 proc. to własność bezpośrednia, a reszta to własność powiernicza. Francuski producent samochodów zaksięgował w zeszłym miesiącu 11 miliardów dolarów odpisu z tytułu utraty wartości swoich udziałów w Nissanie.

Plan naprawczy Nissana

Prezes Nissana, Ivan Espinosa, który objął stanowisko w kwietniu, przedstawił plan naprawczy mający na celu przywrócenie rentowności, który obejmuje takie środki, jak zmniejszenie globalnych mocy produkcyjnych z 3,5 miliona do 2,5 miliona pojazdów oraz liczby zakładów produkcyjnych z 17 do 10 do roku fiskalnego 2027.

Pod koniec zeszłego miesiąca Espinosa powiedział, że Nissan wciąż znajduje się na wczesnym etapie ożywienia, ale czyni postępy w cięciu kosztów.

Producent samochodów z trudem otrząsnął się po zwolnieniu byłego szefa Carlosa Ghosna, twórcy aliansu Renault-Nissan, który został oskarżony przez prokuraturę w Tokio o nadużycia finansowe – zarzuty te dementuje.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: Reuters