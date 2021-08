Portret polskiego kierowcy. Wyniki badania

Czy polscy kierowcy mają wysoką znajomość obsługi samochodu oraz najnowszych systemów wsparcia kierowcy? Okazuje się, że tylko co piątego kierowcę, można uznać za "eksperta", a 40 procent z nich konsultuje się w sprawie obsługi samochodu - dowiadujemy się z wyników badania firmy z branży assistance ARC Europe.

"Aż 71 proc. badanych ocenia siebie jako dobrych kierowców (w tym 16 proc. jest zdecydowanie o tym przekonanych). Bardziej pewni swoich umiejętności są mężczyźni i najmłodsi kierowcy, ale także respondenci w wieku 18-24 lata. Dotyczy to także najbardziej doświadczonych osób, które prawo jazdy posiadają już od ponad 20 lat" - czytamy w badaniu ARC Europe.

Polscy kierowcy - obsługa samochodu

Jak wyjaśniono w analizie, "40 proc. ankietowanych kierowców deklaruje, że zdarzyło im się konsultować z kimś w sprawie obsługi samochodu". Dodano, że "częściej dotyczy to mężczyzn, a także badanych w wieku 35-44 lata".

"Najczęściej była to rozmowa ze znajomym lub z mechanikiem, natomiast kobiety zasięgały rady swoich partnerów. Co ciekawe, tylko 3 proc. badanych konsultuje się z ubezpieczycielem, a tylko co piąty ze swoim dealerem/serwisem" - dowiadujemy się z badania.