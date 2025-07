CNN: motoryzacyjna klapa pomimo szumnych zapowiedzi Muska

Sprzedaż produkowanego przez Teslę modelu Cybertruck okazała się daleka od szumnych zapowiedzi Elona Muska - zwraca uwagę CNN. Amerykański serwis pisze wręcz o motoryzacyjnej "klapie", za którą mają stać stosunkowo wysoka cena, liczne akcje serwisowe, a także polityczne zaangażowanie najbogatszego człowieka świata.

Jak podaje CNN, żeby zorientować się na temat wyników sprzedaży tego futurystycznego pick-upa, który miał być inspirowany m.in. filmem "Blade Runner", to trzeba mocno się namęczyć, bowiem Tesla nie ujawnia szczegółów dotyczących sprzedaży konkretnych modeli swoich aut.

Wyniki sprzedaży Tesli

W mijającym tygodniu Tesla opublikowała wyniki dostaw wszystkich swoich aut. W okresie od kwietnia do czerwca tego roku na całym świecie sprzedano ok. 384 tys. pojazdów tej firmy. To przy okazji rekordowy spadek, aż o 13,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Cybertruck jest oficjalnie dystrybuowany jako model premium, jednak w wynikach sprzedaży nie istnieje dla niego oddzielna kategoria. Tesla publikuje w jednej kategorii dane dla stosunkowo nowych modeli swoich aut: 3 i Y, a w drugiej, pod nazwą "inne modele", dane sprzedażowe modeli S, X oraz Cybertrucka.

Tesla Cybertruck Jonathan Weiss/Shutterstock

Firma podała, że ​​dostarczyła około 10 400 "innych" modeli w drugim kwartale, co samo w sobie stanowi ogromny problem dla Tesli. W tym samym kwartale ubiegłego roku Tesla sprzedała ponad 21 500 "innych" modeli. Trudno określić spadek o 52 proc. inaczej niż załamanie sprzedaży.

Jak wskazuje CNN, nie jest do końca jasne, ile z tych "innych" to modele S lub X oraz Cybertruck. Jednak można wysnuć wnioski na podstawie nieco wcześniejszego okresu - pierwszych trzech miesięcy tego roku. Wówczas, według danych rejestracyjnych S&P Global Mobility, Tesla sprzedała ok. 12,9 tys. "innych" modeli, z czego 7,1 tys. to były Cybertrucki.

A miało być tak pięknie

Jeśli więc trendy konsumenckie były podobne, to można "śmiało oszacować", że Tesla prawdopodobnie sprzedała ok. 5-6 tys. sztuk pick-upa w drugim kwartale.

Nawet gdyby całość sprzedaży z drugiego kwartału, czyli te 10,4 tys. sztuk to były Cybertrucki, to i tak byłby to wynik daleko odstający od zapowiedzi Elona Muska. Miliarder przekonywał inwestorów, że do 2025 roku Tesla będzie produkować 250 000 samochodów rocznie. Specjalnie na potrzeby Cybertrucka zakład produkcyjny w Teksasie ma zdolności produkcyjne na poziomie 125 tys. sztuk rocznie.

Elon Musk i Donald Trump przy Tesli Cybertruck The White House CC BY-SA

Czemu Cybertruck się nie sprzedaje? CNN wskazuje na wiele powodów, od wysokiej ceny (od 80 do 100 tys. dolarów), nietypowy design, liczne akcje naprawcze, różnice w wyposażeniu i osiągach między tym, co obiecywano, a dostarczono, a także oczywiście polityczne zaangażowanie Elona Muska, przez którego cała marka Tesla stała się dla wielu osób kontrowersyjna.

Jesteśmy w połowie roku, a Tesla osiągnęła zaledwie ułamek z tego, co mówił Musk. "Obietnice i przewidywania Muska rutynowo okazują się nietrafione. Jego Cybertruck jest tylko najnowszym przykładem" - kwituje CNN.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: CNN