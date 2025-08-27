Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

Volkswagen Group Polska zapłaci blisko 74 miliony złotych kary w związku ze sprawą znaną jako afera Dieselgate - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To efekt ugody spółki z prezesem UOKiK zawartej przed sądem, a wypracowanej wspólnie z Prokuratorią Generalną.

Urząd przypomniał, że kara została nałożona w związku ze stosowanym przez koncern Volkswagena w latach 2008-2015 procederem manipulowania wynikami testów toksyczności spalin pod kątem spełniania przez produkowane samochody normy Euro 5.

Skandal Dieselgate

Volkswagen był jednym z bohaterów skandalu Dieselgate, który wybuchł w 2015 roku w wyniku śledztwa Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i zmusił koncern do przyznania się do potajemnego zainstalowania tak zwanych urządzeń udaremniających w 11 mln pojazdów. Nielegalne oprogramowanie zaniżało poziom emisji szkodliwych tlenków azotu w warunkach laboratoryjnych. W normalnym użytkowaniu pojazdy przekraczały amerykańskie normy zanieczyszczeń nawet 40-krotnie. Grzywny i naprawy pojazdów kosztowały producenta ponad 30 miliardów euro, głównie w Stanach Zjednoczonych. W aferze, oprócz Volkswagena, brały udział także Daimler oraz m.in. koncerny FCA (Fiat Chrysler Automobiles) i BMW oraz produkująca części samochodowe firma Robert Bosch. W 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję dotyczącą polskiego importera pojazdów – Volkswagen Group Polska. Uznał, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd co do spełniania normy Euro 5, wymogów w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) oraz ekologiczności samochodów marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi. Ponadto - jak zaznaczył w komunikacie UOKiK - spółka kierowała wytyczne do sprzedawców tych samochodów, sugerujące automatyczne nieuwzględnianie reklamacji konsumentów dotyczących powyższych problemów, mimo wystąpienia niezgodności towaru z umową.

Jest ugoda

Spółka odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zobowiązał strony do podjęcia rozmów ugodowych. UOKiK podał, że ostatecznie strony zawarły ugodę, zatwierdzoną przez sąd. - Wzięliśmy pod uwagę opinię sądu i we współpracy z Prokuratorią Generalną zdecydowaliśmy o zawarciu z Volkswagen Group Polska ugody, która następnie została zatwierdzona przez sąd. Efektem jest decyzja zmieniająca. (…) Ostateczna kara nałożona na spółkę wynosi blisko 74 miliony zł - wskazał, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Decyzja jest prawomocna. Urząd przypomniał, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 r., nabywcy pojazdu z silnikiem wyposażonym w urządzenie ograniczające skuteczność działania przysługuje prawo do odszkodowania od producenta tego pojazdu, w przypadku gdy urządzenie to wyrządziło szkodę temu nabywcy.

Wysłaliśmy w tej sprawie prośbę o stanowisko do Volkswagena.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP