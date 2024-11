Zamieszanie z wakacjami. Mamy stanowisko ZUS

"Biuro rachunkowe co do zasady nie ma prawa składać wniosku RWS (zwolnienie ze składek - red.) w imieniu klientów" – wynika z analizy autorstwa doradców podatkowych: Dariusza Smolarka, Macieja Wrońskiego i Radomira Szarańca oraz księgowego i właściciela biura rachunkowego Dariusza Smoleńskiego.

Kto może złożyć podpis

"Jest to świadczenie odnoszące się do artykułu 233 kodeksu karnego, penalizującego fałszywe zeznania, które to oświadczenie złożyć może jedynie osoba, której ono dotyczy. Odpowiedzialności tej nie może przejąć na siebie pełnomocnik, np. pracownik biura rachunkowego, a zatem nie jest możliwe podpisanie przez kogokolwiek innego niż przedsiębiorca tego oświadczenia" – wyjaśniono.

Ponadto, jak dodaje Maciej Wroński w mediach społecznościowych, "ryzyko to wydaje się być materialne, ponieważ w przypadku kontroli wewnętrznej po stronie ZUS za rok, dwa, pięć organ może dojść do wniosku, że wnioski były obarczone wadą, a przyznanie ulgi niezasadne".

"Do tej pory ZUS dokumenty akceptował"

- Co do zasady księgowi i biura rachunkowe każdego miesiąca składają do ZUS-u dokumenty w imieniu swoich klientów, w których również znajdują się różne oświadczenia o odpowiedzialności – mówi Juszczyk. – Do tej pory ZUS, zarówno dokumenty jak i wnioski składane przez pełnomocników, akceptował - dodaje.