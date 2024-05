Firmowe faktury po nowemu. Jest decyzja sejmowej komisji

W środę Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP przyjęła projekt ustawy przesuwającej uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur na 1 lutego 2026 roku. Zgodnie z obecnymi przepisami system miałby zostać wdrożony w lipcu bieżącego roku, co zdaniem resortu finansów jest niewykonalne.

Komisja nie wniosła do projektu poprawek, natomiast upoważniła biuro legislacyjne do wprowadzenia zmian redakcyjnych. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Podczas pierwszego czytania wiceminister finansów Jarosław Neneman, przedstawiając uzasadnienie, powiedział, że obowiązkowy KSeF nie ma szans wejść w życie 1 lipca tego roku, a ewentualne jego wprowadzenie uniemożliwiłoby wystawianie i odbieranie faktur VAT. Dodał, że audyt wykazał liczne wady projektowanego KSeF, przede wszystkim nieskalowalność, a co za tym idzie, nie ma technicznej możliwości, by został wdrożony 1 lipca br.

- Nie wprowadzamy tego, nie dlatego, żeśmy zmienili zdanie, tylko dlatego, że system się nie nadaje do wprowadzenia. Wyniki audytu jednoznacznie pokazały, że system jest niegotowy, system by się zawalił zaraz po wprowadzeniu. To byłoby chyba gorzej niż powtórka z Polskiego Ładu, bo nie można byłoby wystawić i odebrać faktury - wskazał wiceminister Neneman.

KSeF wymaga dopracowania

Pod koniec kwietnia tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r. Zgodnie z nim termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma być przesunięty z 1 lipca 2024 roku, co według rządu, jest związane z nieprzygotowaniem systemu oraz samych przedsiębiorców do stosowania KSeF.

W komunikacie KPRM zwrócono uwagę, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur.

