Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

9 września 2025, 18:18
Źródło:
PAP
Dłuższa aktywność zawodowa, czyli praca po osiągnięciu wieku emerytalnego, wiąże się z otrzymywaniem większego świadczenia. Każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent – poinformował ZUS.

W Polsce wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej. Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

Wysokość emerytury. Od czego zależy

ZUS poinformował, że dla osoby w wieku 60 lat każde 100 tys. zł na koncie ZUS to 375,38 zł miesięcznej emerytury. W wieku 65 lat kwota ta wzrasta do 452,90 zł.

"Aby otrzymać emeryturę na poziomie minimalnym (obecnie 1878,91 zł), 60-latek musi zgromadzić nieco ponad 500 tys. zł, a 65-latek osiągnie ten sam poziom świadczenia przy kapitale mniejszym o ok. 80 tys. zł – przekazał ZUS w komunikacie.

Systematyczne odkładanie pieniędzy w ZUS oznacza, że większość zgromadzonej kwoty na koncie i subkoncie będzie pochodzić z waloryzacji.

Trzy czynniki

ZUS podał, że obecnie 60-latek pobiera świadczenie przeciętnie przez 22,2 roku, 65-latek przez 18,4. Jest to o 18-20 proc. dłużej niż w 1999 r.

"Wydłużanie trwania życia powoduje, że za tę samą kwotę składek emeryci uzyskują o 8–9 proc. niższe świadczenie niż w chwili, gdy ZUS rozpoczął przyznawanie i wypłatę emerytur z nowego systemu – wyjaśnił Zakład.

Zwiększenie świadczenia poprzez wydłużenie aktywności zawodowej wynika z trzech czynników: dodatkowe składki z pracy powiększają sumę zgromadzonych środków, kolejne waloryzacje składek pomnażają kapitał emerytalny, prognozowany czas wypłaty emerytury jest krótszy, co podnosi wysokość miesięcznego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreślił, że na końcowym etapie kariery waloryzacja ma większy wpływ na wysokość emerytury niż składki.

Liczba pracujących emerytów w Polsce

Według danych przytoczonych przez ZUS liczba pracujących emerytów systematycznie rośnie. W 2024 r. na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego przeszło 67,6 proc. uprawnionych.

"Spośród 1,2 mln pracujących osób w wieku emerytalnym 989,9 tys. odprowadzało składki na ubezpieczenie emerytalne – to o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej" – czytamy.

Pod koniec ubiegłego roku 872,6 tys. emerytów było nadal aktywnych zawodowo, co stanowi o 2,2 proc. więcej niż w 2023 r. W ciągu dekady (2015-2024) liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad połowę, a populacja wszystkich uprawnionych do pobierania świadczeń zwiększyła się tylko o jedną czwartą. Dodano, że wśród pracujących emerytów dominowały kobiety – ponad 58 proc.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

emerytura
