Nawet 28,5 tysiąca złotych miesięcznie. Polski gigant szuka pracowników

PKP PLK szuka pracowników

Nawet 28,5 tysiąca złotych miesięcznie

Między innymi takie warunki oferują koleje: - dyrektor projektu z pensją od 19 tys. zł do 23,5 tys. zł brutto miesięcznie, - zastępca dyrektora projektu - od 18 tys. zł do 20 tys. zł brutto miesięcznie, - naczelnik sekcji eksploatacji - od 14 tys. zł do 18,5 tys. zł brutto miesięcznie, - naczelnik działu rekrutacji i rozwoju pracowników - od 15 tys. zł do 17 tys. zł brutto miesięcznie, - naczelnik sekcji utrzymania obiektów inżynieryjnych i linii kolejowych - od 12,5 tys. zł do 15,5 tys. zł brutto miesięcznie.