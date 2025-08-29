Przeszła silna burza, pojawiła się trąba powietrzna

Północ Włoch, w tym w Mediolan, nawiedziła w czwartek potężna burza. Zjawisku towarzyszyły intensywne opady deszczu, pojawiła się trąba powietrzna. W piątek wciąż obowiązywały alarmy, a w ramach ostrożności władze miasta zamknęły parki publiczne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We czwartek nad Mediolanem doszło do oberwania chmury. Stało się tak w związku z byłym huraganem Erin, którego pozostałości z rejonu Atlantyku oddziaływały na pogodę we Włoszech. W czwartek obowiązywał czerwony, najwyższy alert pogodowy. W piątek zagrożenie obniżono do poziomu pomarańczowego, stopień niższego.

Setki interwencji strażaków

Pogoda przyniosła burze z silnym deszczem. W ciągu zaledwie kilku godzin w Mediolanie spadło nawet 40 litrów na metr kwadratowy - napisał w oświadczeniu radny ds. ochrony ludności Marco Granelli. Dodał, że po raz dziewiąty od początku 2024 roku zbiornik retencyjny uratował miasto przed zalaniem. W ramach środków ostrożności wciąż zamknięte pozostają parki publiczne.

W Lombardii - regionie administracyjnym, w którym znajduje się Mediolan - strażacy zostali wezwani do ponad 470 interwencji. W największym mieście regionu ich pomoc była potrzebna 49 razy. Jak podał portal MilanoToday, w obszarze metropolitalnym odnotowano 29 przypadków szkód związanych z wodą i 12 w związku z uszkodzonymi drzewami. Ponadto strażacy siedmiokrotnie interweniowali z powodu uszkodzeń i konstrukcji. Jedna osoba wymagała pomocy.

Strażacy usuwają gałąź złamaną przez burzę ENEX

Trąba powietrzna na wybrzeżu

W Toskanii, konkretnie na wybrzeżu Versilia pojawiła się trąba powietrzna. Zjawisko zdewastowało infrastrukturę, zniszczyło parasole i uszkodziło sprzęt, przez co operatorzy plaży musieli włożyć dużo pracy w przywrócenie sytuacji do normy. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą wynieść kilkadziesiąt tysięcy euro, a nawet więcej.

W piątek pomarańczowy alarm pogodowy obowiązuje nie tylko w Lombardii, ale także w Wenecji Euganejskiej, Toskanii, Lacjum i Molise. W stolicy Lacjum, Rzymie, przeszła ulewa, która zalała ulice w centrum i północno-zachodniej części miasta. W Wenecji Euganejskiej po burzy nadal zamknięte są niektóre drogi.

Autorka/Autor:Krzysztof Posytek

Źródło: milanotoday.it, tg24.sky.it, notizie.it