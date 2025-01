Temperatura poszybuje do nawet 46 stopni

W Australii trwa lato, jednak nawet jak na tę porę roku w północno-wschodnich regionach jest wyjątkowo gorąco. Temperatura maksymalna w wielu miejscach przekracza 30 stopni Celsjusza, a w najbliższych dniach może oscylować wokół 40 st. C. Największe upały mają wystąpić w Birdsville, gdzie termometry wskażą nawet 46 st. C. W Windorah i Thargomindah prognozowany jest wzrost temperatury do 45 stopni.