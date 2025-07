Puma zaatakowała 4-latka w parku narodowym

Jak zachować się w razie spotkania z pumą?

Strażnicy parku, który uważany jest za "terytorium pumy", podpowiadają, jak zachować się w przypadku natknięcia się na drapieżnika. "Jeśli ją spotkasz, to jesteś jedną z niewielu osób, które miały szansę zobaczyć to nieuchwytne zwierzę", czytamy na stronie Narodowego Parku Olympic. Eksperci radzą, by w takim przypadku stanąć do pumy przodem, machać rękami i wycofywać się. Należy mówić do niej spokojnie i starać się nie okazywać strachu. Warto robić wszystko, by wydawać się większym, na przykład rozpiąć kurtkę.