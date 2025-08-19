Szukają rzadkiego gatunku węża. "Potrzebujemy pomocy"

W ostatnich dziesięcioleciach na Florydzie zmniejszyła się drastycznie populacja błotnicy tęczowej (Farancia erytrogramma). Dlatego władze apelują, aby każdy przypadek pojawienie się tego węża został zgłoszony.

Błotnica tęczowa (Farancia erytrogramma) należy do rodziny połozowatych (Colubridae). Nie jest jadowitym wężem. Zamieszkuje południowo-wschodnie i wschodnie Stany Zjednoczone. Mierzy około 70-140 centymetrów.

Populacja tego węża zmniejszyła się drastycznie w ostatnich dziesięcioleciach na Florydzie, dlatego agencja rządowa ds. ochrony środowiska Florida Fish and Wildlife Conservation Commission prosi mieszkańców i turystów o pomoc. Apeluje do nich, aby zgłaszali każdy przypadek pojawienia się błotnicy tęczowej.

Dlaczego populacja się zmniejszyła?

Ostatni raz przedstawiciela tego gatunku znaleziono w lutym 2020 roku. Turystka Tracey Cauthen sfotografowała węża podczas wędrówki przez las Ocala. Muzeum Historii Naturalnej Florydy potwierdziło, że była to błotnica tęczowa. Jak pisze stacja CBS News, było to pierwsze udokumentowane spotkanie tego węża w hrabstwie Marion od 1969 roku.

Zdaniem ekspertów populacja błotnicy tęczowej została zdziesiątkowana przez grzyba Ophidiomyces ophidiicola, który wywołuje u węży chorobę SFD (Snake Fungal Disease). Ponadto negatywnie na ten gatunek wpływa utrata siedlisk.

- Potrzebujemy pomocy mieszkańców Florydy i turystów, aby lepiej zrozumieć, gdzie w stanie nadal występują błotnice tęczowe - powiedział Kevin Enge, naukowiec z Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. - Każde zgłoszenie obserwacji dostarcza nam cennych danych na temat ich obecnego rozmieszczenia i pomaga nam ocenić stan zdrowia gatunku na Florydzie - dodał.

