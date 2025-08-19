W Tatrach odkryto wyjątkowy wodospad

W słowackich Tatrach odkryto nowy wodospad o wysokości ponad 100 metrów. Na jednym z odcinków trasy prowadzącej na jego szczyt można napić się wody prosto ze źródła wodospadu. Wejście na niego jest jednak wyjątkowo niebezpieczne.

Wodospad znajduje się w Dolinie Staroleśnej w słowackiej części Tatr Wysokich.. Do tej pory nie był on ani oznaczony na mapach, ani opisany w literaturze fachowej. O odkryciu wodospadu poinformował słowacki instruktor wspinaczkowy Martin Murar.

Odkrycia dokonano sześć lat temu

Nowo odkryty wodospad jest wyjątkowy, bo wypływa bezpośrednio z ziemi, jak źródło. Dzieli się na wodospad Niżny Strelecky (pol. Dolny Strzelecki) o wysokości 38 metrów i Vyszny Strelecky (Górny Strzelecki) o wysokości 78 metrów.

Przewodnicy wyznaczyli szlak, którym można dotrzeć do nowej atrakcji turystycznej słowackich Tatr, znajdującej się na wysokości 1939 metrów nad poziomem morza. - Jest to wodospad całoroczny, co oznacza, że nie wysycha, płynie przez cały rok, a na części dzieli go jedna krótka kaskada - wyjaśnił Martin Murar.

Chociaż instruktor odkrył wodospad sześć lat temu, dopiero teraz zaprezentował go opinii publicznej. Jak wyjaśnił, najpierw konieczne było dokonanie dokładnych pomiarów, przygotowanie dokumentacji oraz wytyczenie szlaków, pozwalających turystom na dotarcie do nowej atrakcji.

Region Smokowieckiego Siodełka, gdzie odkryto wodospad - zdj. poglądowe Gelia/Shutterstock

Setny wodospad w Tatrach

- Droga na szczyt wodospadu, którą stworzyłem wspólnie z grupą pasjonatów wspinaczki, składa się łącznie z 12 odcinków zabezpieczonych linami o czwartym stopniu trudności w skali UIAA - powiedział Martin Murar. Ciekawostką jest też, że na ósmym odcinku wspinacz może napić się wody bezpośrednio ze źródła wodospadu.

Milan Luczansky, ekspert zajmujący się opisem i rejestracją tatrzańskich wodospadów, potwierdził, że jest to setny wodospad zarejestrowany w słowackich Tatrach Wysokich. Idealnym punktem wyjścia na wędrówkę do wodospadu jest Smokowieckie Siodełko, gdzie znajduje się również schronisko górskie. Szlak nie jest jednak dostępny dla ogółu turystów, lecz jedynie dla doświadczonych wspinaczy.

- Wędrówka nad wodospadem obejmuje wyjątkowo trudne odcinki, a umiejętności i doświadczenie wspinacza muszą być do tego dostosowane - uprzedził Martin Murar. Wejście na szczyt wodospadu zajmuje około pięciu godzin, a zejście do schroniska - 2,5 godziny.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: PAP