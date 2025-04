Roczne opady w tydzień. Pod wodą obszar wielkości Francji

W zeszłym tygodniu australijski stan Queensland nawiedziły obfite ulewy. Z brzegów wystąpiły wezbrane rzeki. Urzędnicy we wtorek poinformowali, że ponad 100 tysięcy sztuk bydła - owiec, kóz i koni - zaginęło lub utonęło. To region, w którym znajdują się największe rancza bydła w tym kraju - zauważa agencja informacyjna AFP.

- To tylko pierwsze oznaki skali tej katastrofy i chociaż te wstępne liczby są szokujące, spodziewamy się, że będą one nadal rosły w miarę ustępowania wód powodziowych - powiedział we wtorek stanowy minister rolnictwa Tony Perrett. - Aż serce się kraje na myśl o tym, przez co mieszkańcy zachodniej części Queenslandu będą przechodzić w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, gdy odkryją pełną skalę strat i szkód - i rozpoczną długą drogę, by zacząć od nowa - dodał.