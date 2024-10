Trwają poszukiwania zaginionych. "Psy i ratownicy dosłownie brodzą w błocie"

W Bośni i Hercegowinie trwa sprzątanie po powodziach. W poniedziałek odnaleziono kolejne dwa ciała, przez co bilans ofiar śmiertelnych żywiołu wzrósł do 21. Kilkanaście wsi w środkowej części kraju wciąż czeka na pomoc - poinformował dziennik "Oslobodzienie".

Ulewne deszcze doprowadziły w piątek 4.10 do wylania rzek w centralnej części Bośni i Hercegowiny, w gminach Jablanica, Konjić, Kiseljak, Fojnica i Kreszevo. Do największych zniszczeń doszło w okolicy miasta Jablanica. Urząd Ochrony Ludności (FUCZ) poinformował w poniedziałek, że odnaleziono kolejne dwa ciała. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 21.

Odnaleziono ciała dwóch kolejnych ofiar powodzi

Federalny Instytut Hydrometeorologiczny w BiH ostrzega, że to nie koniec obfitych opadów deszczu. Te są prognozowane w nocy z wtorku na środę. Zdaniem ekspertów, utrudnią one przeszukiwania gruzów.

Polska zaoferowała pomoc

Kraje Europejskie zaoferowały Bośni i Hercegowinie pomoc za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w odpowiedzi na apel tego kraju o pomoc ratowniczą i sprzętową do walki z gwałtownymi powodziami. Rzecznik Komisji Europejskiej Balazs Ujvari poinformował podczas poniedziałkowego briefingu w Brukseli, że już w weekend w BiH zostały rozmieszczone zespoły poszukiwawczo-ratownicze z Chorwacji, Słowenii, Czarnogóry i Serbii, które pomagały w poszukiwaniu zaginionych i usuwały gruzowiska. Do tego KE zorganizowała dostawy awaryjne, w tym elementów do budowy schronów z Albanii, Węgier, Czarnogóry, Rumunii i Turcji. - Ponadto korzystamy z naszego systemu satelitarnego Copernicus, żeby wesprzeć lokalne władze w ocenie szkód spowodowanych przez powodzie - powiedział rzecznik, dodając, że UE jest gotowa wysłać dodatkową pomoc w najbliższych godzinach i dniach. Polska Państwowa Straż Pożarna zadeklarowała chęć pomocy już w niedzielę, zapowiadając, że jest gotowa wysłać do BiH średnią grupę poszukiwawczo-ratowniczą, tzw. MUSAR, składającą się z 41 ratowników, 10 psów ratowniczych oraz 10 ton sprzętu ratowniczego i logistycznego. Jak napisała PSP na platformie X, grupa MUSAR nie pojedzie do BiH.