W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób

Komisarz do spraw pomocy humanitarnej w Pendżabie Nabeel Javed poinformował, że łącznie od początku ubiegłego tygodnia tylko w tej prowincji ewakuacje objęły łącznie 1,8 miliona osób. Dodał, że wciąż trwają w najbardziej dotkniętych przez powodzie regionach. Szacuje się, że w dystryktach Muzaffargarh i Multan zalanych zostało co najmniej 3,9 tysiąca wiosek. Agencja AP cytuje 33-letnią Zainab Akhtar, która powiedziała, że straciła dom podczas niszczycielskiej powodzi w 2010 roku. - Teraz to się powtórzyło - mówiła.

54-letni Ghulam Abbas, który ewakuował się z Muzaffargarhu wraz z rodziną mówił, że przez głośnik meczetu ostrzegano przed potężną powodzią. Apelowano, aby uciekać z domów. - Ci, którzy myśleli, że woda ich nie dosięgnie, są teraz ratowani łodziami - powiedział Abbas.

Indie ostrzegały przed kolejnymi powodziami

Władze Indii ostrzegły w czwartek Pakistan o kolejnych możliwych powodziach w regionach nadgranicznych. Według władz stołecznego Islamabadu był to już trzeci taki alert w tym tygodniu. Pakistan kolejny raz podkreślił też, że dalsze odprowadzanie wody z indyjskich tam może dodatkowo pogorszyć sytuację powodziową na rzece Satledź i doprowadzić do powodzi w położonej na południowym wschodzie Pakistanu prowincji Sindh. Jak dotąd pakistański rząd nie zwrócił się o pomoc międzynarodową. Islamabad twierdzi, że dysponuje wystarczającymi zasobami własnymi.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował natomiast w czwartek, że przekaże równowartość 2,2 miliona dolarów na pomoc mieszkańcom prowincji Sindh w południowo-wschodnim Pakistanie, która przygotowuje się na nadejście fali powodziowej.

Obfite opady dotknęły miliony osób

Obfite opady deszczu związane z monsunem, które od 25 sierpnia utrzymują się nad północnymi regionami Indii i Pakistanu, spowodowały gwałtowny przybór rzek zaczynających bieg w górach Hindukuszu i Karakorum. Dolne odcinki części z nich przebiegają przez terytorium Pakistanu; są to przede wszystkim rzeki tworzące tak zwane Pięciorzecze, czyli Pendżab, to jest dopływy Indusu: Bjas, Ćanab, Dźhelam, Rawi i Satledź. Według prognoz meteorologicznych opady o różnym natężeniu będą utrzymywać się jeszcze co najmniej do końca tygodnia. Rząd Pakistanu szacuje, że w samym Pendżabie w trwającej powodzi ucierpiało łącznie 3,8 miliona osób.