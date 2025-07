Gejzer na stacji metra. "Powrót do domu zajął mi ponad dwie godziny"

Obfite opady deszczu nawiedziły we wtorek Nowy Jork. Doprowadziły do powstania powodzi, która utrudniła wielu mieszkańcom tego miasta powrót do domu. Zalane zostały ulice i stacje metra.

- Powrót do domu był uciążliwy - powiedział Abbue Minguez, który pracuje niedaleko stacji metra położonej przy 28. ulicy. - Kiedy dotarłem na stację, woda już się podnosiła. Powrót do domu zajął mi ponad dwie godzin - dodał.

- Pracuję tu od 11 lat. Za każdym razem, gdy pada deszcz, wiemy, że stacja nie będzie działać. Mam nadzieję, że uda nam się to naprawić, ponieważ wczoraj wieczorem powrót do domu był dla mnie dość uciążliwy - mówiła w rozmowie z agencją Reuters Annie.

Blisko rekordu

Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku przekazał, że we wtorek w ciągu jednej godziny spadło w Central Parku ponad 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jest to drugi najwyższy wynik w historii sumy opadów, jaką odnotowano w ciągu 60 minut. - Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widział tak duże opady - mówił.

Janno Lieber, prezes i dyrektor generalny Zarządu Transportu Miejskiego (MTA) powiedział w środę w rozmowie ze stacją ABC 7, że miejski system kanalizacyjny został przeciążony i przez to zalane zostały tunele oraz stacje metra. - To, co się wydarzyło zeszłej nocy, jest tutaj rzeczywistością - tłumaczył. - Współpracujemy z władzami, aby zachęcić je do zwiększenia przepustowości systemu w tych kluczowych lokalizacjach - dodał.