Powódź w stolicy i w ważnym porcie. Ranni i duże szkody

Powódź, która była następstwem obfitych opadów deszczu, nawiedziła stolicę Jemenu. W Sanie oraz w mieście portowym Aden zalane zostały ulice i budynki.
Intensywne opady deszczu wystąpiły we poniedziałkową noc i we wtorek na zachodzie Jemenu. Padało tak mocno, że w stolicy - Sanie - doszło do powodzi. Zalane zostały tam budynki i ulice. Mieszkańcy Sany brodzili w wodzie sięgającej połowy łydki.
Powódź w Jemenie. Ranni
Powódź nawiedziła też miasto portowe Aden, gdzie część ulic zmieniła się w rwące potoki, co doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego, szczególnie w dzielnicy Al-Mualla. Jak podała chińska agencja informacyjna Xinhua, powołując się na lokalne władze, w Adenie w wyniku załamania pogody rannych zostało 10 osób. Gubernator miasta, Ahmed Hamed Lamlas, wydał wytyczne, które nakazują pomoc poszkodowanym wymagającym opieki medycznej na koszt samorządów.
Rządowe Centrum Prognoz Meteorologicznych i Wczesnego Ostrzegania alarmuje przed kolejnymi intensywnymi opadami deszczu.
Źródło: Reuters, Xinhua
Źródło zdjęcia głównego: Reuters