Piorun uderzył w grupę osób na strzelnicy łuczniczej

Jedna osoba nie żyje, a 13 zostało rannych po tym, jak piorun uderzył w grupę osób przebywających na strzelnicy łuczniczej w stanie New Jersey. Wśród poszkodowanych są także dzieci. Od kilku dni nad wschodnimi i środkowymi regionami Stanów Zjednoczonych występują ulewy oraz groźne burze.

Do tragedii doszło na strzelnicy łuczniczej Black Knight Bowbenders w amerykańskim stanie New Jersey. Po godzinie 19 (lokalnego czasu) miejscowe służby otrzymały zgłoszenie o piorunie, który uderzył w grupę osób przebywających w klubie. Tego dnia w regionie obowiązywały ostrzeżenia przed silnymi burzami.

"Ogromna tragedia"

Komendant policji w miejscowości Jackson Township Matthew D. Kunz poinformował, że obrażenia osób na strzelnicy obejmowały oparzenia i "niespecyficzne dolegliwości związane ze złym samopoczuciem". Zginął 61-letni mężczyzna uderzony przez piorun, a 13 osób zostało rannych, wśród nich dzieci.

- Ratownicy medyczni przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową u jednego z poszkodowanych po wezwaniu służb około godziny 19.13 (1.13 w czwartek czasu polskiego). Druga osoba była nieprzytomna, lecz odzyskała świadomość – przekazał Kunz w rozmowie ze stacją NBC News.

Według prezesa klubu łuczniczego Jerry'ego Mindurskiego co najmniej czworo poszkodowanych to dzieci, które trafiły do szpitala z oparzeniami. Do placówki medycznej przewieziono także trzech dorosłych instruktorów.

- To ogromna tragedia. Trudno zrozumieć to, co się stało - powiedział burmistrz Jackson Township Michael Reina.

Niebezpieczne warunki

Od kilku dni większość wschodnich i środkowych regionów Stanów Zjednoczonych zmaga się z burzami oraz silnymi opadami deszczu. W poniedziałek w Stanach Zjednoczonych wydano najwięcej ostrzeżeń przed powodziami błyskawicznymi w historii jednego lipcowego dnia. Było ich ponad 100, większość w Stanach Środkowoatlantyckich. Między innymi w New Jersey doszło do tragicznej powodzi, w której zginęły co najmniej dwie osoby. Synoptycy przewidują dalsze intensywne opady deszczu, które mogą pogłębić skutki tragedii.

Autorka/Autor:Franciszek Wajdzik

Źródło: PAP, ABC News, CNN