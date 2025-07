Upał i noc tropikalna w Norwegii

- W mieście Sauda w Rogaland w południowej Norwegii temperatura wzrosła do 33,8 stopnia Celsjusza - poinformował w rozmowie z Norweską Agencją Prasową (NTB) krajowy meteorolog Charalampos Sarchosidis. Zauważył on, że w sobotę w Norwegii było cieplej niż w Barcelonie, Nicei i Rzymie.

Tropikalna noc na fjordach

Po upalnej sobocie nadeszła gorąca noc. Norweski Instytut Meteorologiczny podał, że zaobserwowano noc tropikalną na trzech różnych stacjach w okręgu Vestland: Edfjord (22,2 st. C), Myklebustfjellet (21,1 st. C) oraz Kvamsoy (20,3 st. C). Szczególną uwagę zwraca druga z wymienionych stacji, która znajduje się 700 m nad poziomem morza. Podobne temperatury mogą wystąpić w kraju także w nocy z niedzieli na poniedziałek.