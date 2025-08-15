La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) przekazało, jakie zjawisko będzie wpływać na warunki pogodowe na półkuli północnej w najbliższych miesiącach. Według meteorologów, jesienią i wczesną zimą ma pojawić się La Nina.

Krótki okres warunków zjawiska La Nina będzie dominował jesienią i wczesną zimą 2025-2026 roku, po czym nastąpi powrót do neutralnych warunków El Nino-Oscylacja Południowa (ENSO) - przekazało w czwartek amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC).

La Nina i ENSO. Czym są te zjawiska

La Nina to część cyklu klimatycznego El Nino-Oscylacja Południowa (ENSO), który wpływa na temperaturę wody w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Zjawisko występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. La Nina powoduje obniżenie temperatury wody, zwiększając ryzyko powodzi i susz, które mogą mieć wpływ na uprawy. Kiedy ENSO jest neutralne, temperatura wody utrzymuje się na średnim poziomie, co prowadzi do bardziej stabilnej pogody i potencjalnie lepszych plonów.

Amerykański serwis prognoz pogody dodał, że neutralne warunki ENSO są najbardziej prawdopodobne pod koniec lata 2025 r. na półkuli północnej, z 56 procentowym prawdopodobieństwem w okresie od sierpnia do października.

- Neutralne ENSO zazwyczaj powoduje to, że zimą środkowa i południowa część równin Stanów Zjednoczonych jest bardziej sucha, co prawdopodobnie wpłynie na nowe zbiory pszenicy ozimej w tym regionie - powiedział Donald Keeney, meteorolog z organizacji Vaisala Weather. - Jednak dla Ameryki Południowej jest to nieco bardziej korzystne. Powinno to skutkować zwiększeniem areału upraw i sprzyjającymi warunkami, przynajmniej na początku sezonu, zarówno w środkowej i północnej Brazylii, jak i w Argentynie - dodał.

Co prognozują japońscy naukowcy

Tymczasem Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) poinformowała w tym tygodniu, że istnieje 60 procentowe prawdopodobieństwo, że zjawisko La Nina nie wystąpi, a normalne warunki pogodowe utrzymają się do zimy na półkuli północnej.

