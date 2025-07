Zalane drogi, paraliż komunikacyjny. Pierwsza taka burza od niemal dekady

We wtorek miasto Fuji w japońskiej prefekturze Shizuoka zostało dotknięte intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do lokalnych powodzi i paraliżu komunikacyjnego. Ulewy są następstwem burzy tropikalnej Nari, która przeszła przez Japonię i przekształciła się w niż atmosferyczny po uderzeniu w wyspę Hokkaido.

Według Japońskiej Agencji Meteorologicznej, w ciągu 24 godzin, do godziny 11 czasu lokalnego, w Fuji spadło aż 150 litrów na metr kwadratowy deszczu. Tak duża ilość opadów spowodowała zalanie ulic i chodników, co znacząco utrudniło poruszanie się zarówno pieszym, jak i kierowcom.

Skutki tajfunu odczuwalne na dużym obszarze

Chociaż sam Nari uderzył w Hokkaido - najdalej na północ wysuniętą główną wyspę Japonii - to jego skutki odczuwalne są także setki kilometrów na południe w prefekturze Shizuoka. Według publicznego nadawcy NHK, ostatni raz tropikalny cyklon dotarł do Hokkaido w sierpniu 2016 roku, co czyni zjawisko rzadkim, ale coraz bardziej niepokojącym w kontekście zmian klimatycznych.