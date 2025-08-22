Zalane drogi, ewakuacje, stan wyjątkowy

Huragan Erin oddala się powoli od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie wywołał powodzie. Wysokie fale spowodowały, że zalane zostały wyspy w Karolinie Północnej. Pod wodą znalazły się też ulice w New Jersey.

Erin to huragan pierwszej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) podało, że żywioł aktualnie znajduje się 680 kilometrów na południowy zachód od kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Przemieszcza się na północny wschód z prędkością 35 kilometrów na godzinę.

"Erin prawdopodobnie jeszcze dzisiejszej nocy stanie się burzą posttropikalną" - poinformowało NHC. Chociaż huragan bezpośrednio nie uderzył w Stany Zjednoczone, to wpłynął na pogodę na wschodnim wybrzeżu kraju.

Zalania w stanie New Jersey

Przemieszczającemu się huraganowi towarzyszył bardzo silny wiatr. Doprowadził on do powstania wysokich fal, które zalały obszary przybrzeżne od Karoliny Południowej aż po New Jersey, Nowy Jork i Massachusetts.

Phil Murphy, gubernator stanu New Jersey, wprowadził w czwartek po południu stan wyjątkowy. Na skutek żywiołu zalane zostały tam drogi i budynki. Jak podają lokalne media, strażacy przeprowadzili szereg interwencji w miastach Atlantic City i Wildwood. Część ich mieszkańców trzeba było ewakuować - donoszą lokalne media.

Zalania w mieście Atlantic City

Największe zniszczenia w Karolinie Północnej

Największe zniszczenia żywioł spowodował w Karolinie Północnej, gdzie nadal obowiązuje stan wyjątkowy. Huragan wywołał tam ogromne fale, które uderzały w wybrzeże, niszcząc plaże i nadmorskie domy. Część wysp należących do pasa Outer Banks zostało zalanych. Doszło tam do powodzi przybrzeżnych, przez które zablokowana została część autostrady łączącej wyspy.

- To nie jest najgorsza burza, z jaką mieliśmy tutaj do czynienia, ale wywołała wysokie fale, które doprowadziły do powodzi - powiedziała Leslie Coleman, mieszkanka Outer Banks.

Przed huraganem zarządzono ewakuację części Outer Banks, w tym wysp Hatteras i Ocracoke. W samą tylko środę z wyspy Ocracoke ewakuowano ponad 2200 osób.

Gubernator Karoliny Północnej Josh Stein ostrzegał przed niebezpiecznymi prądami wstecznymi wywołanymi przez żywioł. Apelował, aby nie wchodzić do wody.

Huragan Erin przyniósł wysokie fale na wschodnie wybrzeże USA Reuters

Autorka/Autor:anw