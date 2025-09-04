Rekin zaatakował 8-latka na Florydzie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 1 września nieopodal jednostki osadniczej Key Largo na Florydzie. 8-latek razem z ojcem i starszą siostrą uprawiał snorkeling, gdy zaatakował go rekin. Zwierzę ugryzło chłopca w nogę.

8-latek został natychmiast zabrany na brzeg przez statek wynajmowany przez firmę organizującą nurkowanie. Następnie został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala w Miami - poinformowała w komunikacie straż pożarna Key Largo.

W sieci pojawiło się nagranie - słychać na nim głos dyspozytora, który odebrał zgłoszenie od taty chłopca. Ojciec powiedział, że jego syn stracił dużo krwi, a uraz jest poważny.

Rekin ugryzł 8-latka na Florydzie Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Dobry Samarytanin" przetransportował chłopca na brzeg

Straż pożarna Key Largo przekazała, że podróż na ląd trwała około 20 minut, a osobę, która kierowała statkiem, określiła "dobrym Samarytaninem". Strażacy podziękowali jej za szybką reakcję i przetransportowanie chłopca na ląd, aby mogły zająć się nim służby.

"Richard (imię chłopca - red.) wraca do zdrowia po operacji i z dnia na dzień nabiera sił. Jest w dobrym humorze. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do swojej pasji [...] - przekazała w oświadczeniu rodzina poszkodowanego 8-latka.

W zeszłym roku w USA doszło do 28 niesprowokowanych ataków rekinów, z czego 14 miało miejsce na Florydzie. Są one jednak stosunkowo rzadkie w hrabstwie Monroe, gdzie znajduje się Key Largo - od 1882 do 2021 zanotowano ich tylko 21 przy ponad 900 w całym stanie Floryda.