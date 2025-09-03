Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chaos nad Adriatykiem. Osuwiska, podtopienia, uwięzieni kierowcy

Osuwiska po ulewach w Trieście
Podtopienia we włoskim mieście Triest
Źródło: Enex
We wtorek wieczorem przez włoskie miasto Triest przeszła gwałtowna ulewa. W ciągu kilku godzin sparaliżowała ruch drogowy oraz spowodowała liczne podtopienia. Straż pożarna interweniowała ponad 60 razy.

We wtorek wieczorem, około godziny 19, znajdujące się w północno-wschodniej części Włoch miasto Triest nawiedziły intensywne opady deszczu. Doprowadziły one do licznych utrudnień na drogach. Mieszkańcy informowali o zalanych piwnicach, z których służby usuwały wodę przy użyciu pomp.

Kilkadziesiąt interwencji

Wiele zgłoszeń pochodziło również od kierowców uwięzionych w samochodach, znajdujących się na zalanych ulicach. W niektórych miejscach przejazd blokowały wypchnięte przez wodę na drogę włazy kanalizacyjne. Strażacy interweniowali także w związku z niewielkimi osunięciami ziemi i ugiętymi drzewami.

Na opublikowanych nagraniach widać strażaków pracujących nocą w najbardziej dotkniętych przez nawałnicę rejonach miasta, podejmujących działania mające na celu ograniczenie skutków ulewnych opadów.

Do godziny 8 rano, straż pożarna w Trieście - wspierana przez jednostki ze znajdującego się nieopodal włoskiego miasta Gorycja - przeprowadziła ponad 60 interwencji, udzielając pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczając zagrożone obszary. Konieczne było wsparcie funkcjonariuszy z sąsiedniej jednostki. Jak przekazali strażacy, kilka interwencji dotyczyło osób uwięzionych w samochodach.

Autorka/Autor: jzb/ast

Źródło: ENEX, ANSA

Źródło zdjęcia głównego: Vigili del Fuoco/X

Udostępnij:
TAGI:
Włochydeszczburza
Czytaj także:
Burze
Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi w części kraju
Pogoda
Pochmurno, chłodniej
Weekend przyniesie ochłodzenie i burze. Kiedy wróci ciepło?
Prognoza
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Chiny pobiły niechlubny rekord
Świat
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
Świat
Burze deszcz
IMGW ostrzega część kraju
Prognoza
Wulkan Teide na Teneryfie
"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
Prognoza
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
Polska
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Pogoda
Asteroida
Odkryto ją całkiem niedawno, w środę przeleci blisko nas
Nauka
Noc, deszcz
Opady pojawią się w nocy, a także w dzień
Prognoza
flood-000382
Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wiele zabitych i rannych
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs
Świat
burza-000212
Wstrzymane loty, tysiące odbiorców bez prądu
Świat
Piorun, burza
Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą
Prognoza
Niedźwiedź na szlaku turystycznym w Tatrach
Niedźwiedź gonił turystę w Tatrach
Polska
W Parku Narodowym Gir żyje ostatnia populacja lwów azjatyckich
Z wioski zniknęło dziecko. Co dalej z "wyjątkową relacją"?
Świat
Zorza nad Polską, Rzucewo (Pomorskie)
Zorza polarna. Wasze zdjęcia
Ciekawostki
Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba
Świat
Gwałtowne burze
W części kraju będzie bardzo gorąco
Prognoza
Upał w Londynie
Najcieplejsze lato od ponad 140 lat
Nauka
Zorza polarna uchwycona z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Niezwykle rzadki widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Ciekawostki
Łyska
"Dobra wiadomość". Na te gatunki nie będzie można polować
Polska
Gwałtowne burze
Po pogodnej nocy przyjdzie niespokojny dzień
Prognoza
Trzęsienie ziemi
Dlaczego trzęsienie ziemi w Afganistanie było tak zabójcze
Świat
Zaćmienie Księżyca, Wenezuela
Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne z Polski
Ciekawostki
Pochmurno, burze
W pogodzie będzie się działo. Na co się szykować
Prognoza
Burza w Houston zalała wiele samochodów
Tym razem to Houston miało problem
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza
"Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica