Chaos nad Adriatykiem. Osuwiska, podtopienia, uwięzieni kierowcy

We wtorek wieczorem, około godziny 19, znajdujące się w północno-wschodniej części Włoch miasto Triest nawiedziły intensywne opady deszczu. Doprowadziły one do licznych utrudnień na drogach. Mieszkańcy informowali o zalanych piwnicach, z których służby usuwały wodę przy użyciu pomp.
Kilkadziesiąt interwencji
Wiele zgłoszeń pochodziło również od kierowców uwięzionych w samochodach, znajdujących się na zalanych ulicach. W niektórych miejscach przejazd blokowały wypchnięte przez wodę na drogę włazy kanalizacyjne. Strażacy interweniowali także w związku z niewielkimi osunięciami ziemi i ugiętymi drzewami.
Na opublikowanych nagraniach widać strażaków pracujących nocą w najbardziej dotkniętych przez nawałnicę rejonach miasta, podejmujących działania mające na celu ograniczenie skutków ulewnych opadów.
Do godziny 8 rano, straż pożarna w Trieście - wspierana przez jednostki ze znajdującego się nieopodal włoskiego miasta Gorycja - przeprowadziła ponad 60 interwencji, udzielając pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczając zagrożone obszary. Konieczne było wsparcie funkcjonariuszy z sąsiedniej jednostki. Jak przekazali strażacy, kilka interwencji dotyczyło osób uwięzionych w samochodach.
Autorka/Autor: jzb/ast
Źródło: ENEX, ANSA
Źródło zdjęcia głównego: Vigili del Fuoco/X