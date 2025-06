Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, przeważnie z zachodu. Lokalnie możliwe są burze. Alarmy ważne będą do godziny 18 we wtorek.