Ostrzeżenia IMGW - silny wiatr

Na północy kraju ma wiać ze średnią prędkością od 45 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 115 km/h, z kierunku południowo-zachodniego. Ostrzeżenia będą ważne od północy do godziny 12 w czwartek. Najsilniejsze porywy wystąpią 1 stycznia w ciągu dnia i wieczorem.

W rejonie Dolnego Śląska ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 22 we wtorek i stracą ważność o godz. 12 w czwartek. Z komunikatu IMGW wynika, że okresowo wiatr będzie wiać z prędkością do około 40 km/h, w nocy z wtorku na środę w porywach do 80 km/h, w ciągu dnia w środę i w nocy ze środy na czwartek do 90 km/h, natomiast w czwartek do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.