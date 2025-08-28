Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Obowiązują też alarmy przed silnym wiatrem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed skwarem wydano dla województw:

mazowieckiego , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce , garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , lipskim, zwoleńskim;

podlaskiego , w powiecie siemiatyckim;

lubelskiego ;

podkarpackiego , poza powiatami południowymi;

małopolskiego , poza powiatami południowymi;

śląskiego , poza powiatem żywieckim;

łódzkiego , w powiecie radomszczańskim;

świętokrzyskiego.

Temperatura maksymalna w powyższych powiatach wyniesie od 28 do 32 stopni Celsjusza. W nocy termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem zostały wydane dla województw:

mazowieckiego , poza powiatami północnymi i powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

łódzkiego , poza powiatem radomszczańskim;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego , poza skrajnymi powiatami południowymi;

opolskiego ;

pomorskiego , w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;

zachodniopomorskiego, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim.

Temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 32 st. C. Alarmy będą w mocy od godziny 12 do 20 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego średnia prędkość ma osiągać do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 75 km/h, wydano w woj. śląskim w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim oraz w woj. małopolskim w powiecie tatrzańskim.

Alarmy zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 9 i wygasną w piątek o godzinie 4.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem? IMGW

Autorka/Autor:red.

Źródło: IMGW