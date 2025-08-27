Tutaj upał będzie największy. IMGW wydał alarmy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zbliżającą się falą upałów. Pomarańczowe i żółte alarmy zostały wydane dla 15 województw w Polsce. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe alarmy wydano dla województw:

mazowieckiego , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, , w powiatach: sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlce , garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom , lipskim, zwoleńskim;

podlaskiego , w powiecie siemiatyckim;

lubelskiego ;

podkarpackiego , poza powiatami południowymi;

małopolskiego , poza powiatami południowymi;

śląskiego ;

łódzkiego , w powiecie radomszczańskim;

świętokrzyskiego.

W wymienionych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 28 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 21 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w czwartek do godziny 20 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

mazowieckiego , poza powiatami północnymi i powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

łódzkiego , poza powiatem radomszczańskim;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego ;

lubuskiego ;

dolnośląskiego , poza skrajnymi powiatami południowymi;

opolskiego ;

pomorskiego , w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;

zachodniopomorskiego, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, stargardzkim, pyrzyckim, myśliborskim.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 32 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 do 20 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor:ast,kp

Źródło: IMGW