Upał coraz bliżej Polski. Kiedy zrobi się gorąco?

Najbliższe dni przyniosą zmienną pogodę. We wtorek i środę dominować będzie pochmurna aura z opadami deszczu. Z kolei od czwartku za sprawą wyżu Ines aura się poprawi. Termometry już wkrótce mogą pokazać nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Floris z centrum przemieszczającym się znad Wysp Brytyjskich w stronę Skandynawii. Cyklon przetoczy się z ulewami i sztormem nad północno-zachodnią Europą, a Polska będąc na skraju tego układu, również doświadczy silniejszych podmuchów wiatru. Z zachodu popłynie kolejna porcja chłodnego i wilgotnego powietrza polarnego z deszczem. W środę ciśnienie będzie rosnąć, a Polska spod wpływu niżu zacznie przechodzić pod wpływ wyżu Ines.

- Układ rozpierać się ma nad środkową Europą w drugiej połowie tygodnia, odsuwając na dłużej ciemne chmury i silny wiatr. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze zwrotnikowe, a temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza - podkreśliła synoptyk.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Wtorek i środa z opadami deszczu

We wtorek dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu do 10-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Kaszubach i Warmii, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na północy w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h.

Pochmurno będzie także w środę. Na niebie zobaczymy zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami na północy i południowym wschodzie pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Coraz cieplej, sobota z upałem

Czwartek również przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z zachodnich kierunków.

W piątek dominować będzie pogodna aura. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół będzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Sobota w całym kraju będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku. Powieje południowy, zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl