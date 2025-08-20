Uwaga na burze i ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść do 65 litrów na metr kwadratowy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami

Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 40 do 65 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 11 w czwartek do godz. 11 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

lubelskim , w powiatach południowych;

małopolskim , w powiatach: suskim, myślenickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, , w powiatach: suskim, myślenickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów , dąbrowskim;

śląskim , w powiecie żywieckim;

podkarpackim, w powiatach: dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, niżańskim, leżajskim, sanockim, bieszczadzkim, leskim, przemyskim, , w powiatach: dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, niżańskim, leżajskim, sanockim, bieszczadzkim, leskim, przemyskim, Przemyśl

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 40 do 55 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h.

Alarmy ważne będą od godz. 11 w czwartek do godz. 9 lub 11 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Burza - zasady bezpieczeństwa RCB

Groźne burze z piorunami PAP

Autorka/Autor:ast

Źródło: IMGW