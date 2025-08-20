Uwaga na burze i ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść do 65 litrów na metr kwadratowy.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami
Alarmy drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:
Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 40 do 65 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 kilometrów na godzinę.
Ostrzeżenia ważne będą od godziny 11 w czwartek do godz. 11 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami
Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
- lubelskim, w powiatach południowych;
- małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;
- śląskim, w powiecie żywieckim;
- podkarpackim, w powiatach: dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, niżańskim, leżajskim, sanockim, bieszczadzkim, leskim, przemyskim, Przemyśl.
Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 40 do 55 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 55 km/h.
Alarmy ważne będą od godz. 11 w czwartek do godz. 9 lub 11 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock/juliasudnitskaya