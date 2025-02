"To będzie najmroźniejszy czas". Kiedy nastąpi kulminacja zimna

W najbliższych dniach Polskę zaleje nowa fala siarczystego mrozu. Pod koniec tygodnia temperatura może spaść do nawet -20 stopni Celsjusza. O szczegółach mówił Tomasz Wasilewski, który był gościem programu "Wstajesz i wiesz".

- Te najniższe wartości to minus kilkanaście, a może minus dwadzieścia stopni na wschodzie Polski. To są wstępne obliczenia - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Dodał, że w najbliższym czasie do Polski dotrą masy mroźnego powietrza z Arktyki, które w niedzielę znajdą się nad Europą Środkową i "odepchną" nieco cieplejsze powietrze daleko nad Półwysep Iberyjski.