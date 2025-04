Spadnie nawet 10 cm śniegu. IMGW wydał kolejne alarmy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami śniegu. Z prognoz wynika, że na południu Polski miejscami spadnie nawet do 10 centymetrów. Niemal w całym kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady śniegu

Prognozuje się opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do nawet 10 centymetrów. Alarmy ważne będą od godziny 23 w poniedziałek do godz. 11 we wtorek.