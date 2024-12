Śnieg tylko dla wybranych. Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach

Kolejne dni upłyną pod znakiem niżowej, pochmurnej aury z jedynie nielicznymi przejaśnieniami. Przechodzące nad Polską fronty atmosferyczne sprawią, że dosypie nieco śniegu, ale w większości regionów czekają nas opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 6 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy układ niskiego ciśnienia znad Europy Środkowej z głównym centrum nad Półwyspem Apenińskim. Z południowego wschodu napływać będzie do nas umiarkowanie chłodna, wilgotna masa powietrza pochodzenia polarnego. W ciągu nocy z soboty na niedzielę słabe opady deszczu prognozowane są miejscami w pasie zachodniej Polski, gdzie przechodzić ma odsuwająca się na zachód rozmywająca się strefa frontu chłodnego.

Nad ranem w niedzielę popadać może również w rejonie północno-wschodniej Polski. Niewykluczone będą opady deszczu ze śniegiem, związane z nasuwającą się znad Ukrainy i Białorusi strefą okludujących się frontów atmosferycznych. W ciągu dnia obejmie ona swoim zasięgiem również rejon Warmii, Mazur oraz Pomorza. Na południu wraz z rozpogodzeniami pojawią się mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-500 metrów.

Pogoda na niedzielę

Niedziela w całym kraju zapowiada się przeważnie pochmurno. Wystąpią przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, ale w pasie od Podlasia po Pomorze może również słabo padać deszcz i deszcz ze śniegiem - spadnie do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 2-3 stopni Celsjusza w północno-wschodniej Polsce do 4-5 st. C w regionach zachodnich. Powieje słaby, wschodni i północno-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek strefa frontu okluzji znad wschodniej Europy przemieści się ze wschodu na zachód kraju, w efekcie czego na terenie całej Polski możliwe będą słabe opady deszczu lub mżawki. Lokalnie na południu i w centrum może padać deszcz ze śniegiem, w górach także śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie na ogół umiarkowany, tylko na Pomorzu Zachodnim dość silny i porywisty.

Kolejne dni niestety nie przyniosą korzystnych zmian w pogodzie - dominować będzie pochmurna i wilgotna aura, a rozpogodzenia będą jedynie krótkotrwałe, przejściowe. Taka pogoda prognozowana jest we wtorek - w całym kraju będzie pochmurno. Na południu popada śnieg z deszczem, a w górach śnieg do 5-15 centymetrów. Termometry pokażą od -1-0 st. C na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie nam pochmurne niebo, które w regionach północnych będzie się rozpogadzać. Raczej nie popada. Na termometrach w całym kraju zobaczymy 1-2 st. C, jedynie na Pomorzu Zachodnim będą 3-4 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

W czwartek niebo nad Polską będzie pochmurne, ale obędzie bez opadów. Na północy i w centrum niebo może się rozpogadzać. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 1-2 st. C, na Pomorzu Zachodnim do 4-5 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl