Siarczysty mróz będzie chwytał nocami. Spodziewamy się nawet -14 stopni

Niebo nad Polską się wypogodzi. Słoneczna aura będzie zasługą dużego wyżu Elvira, zaciągającego w naszą stronę masy chłodnego, suchego powietrza. Czekają nas także mroźne poranki i temperatura spadająca w nocy do nawet -14 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, Polska znajduje się w zasięgu obszernego, stabilnego wyżu Elvira z centrum w rejonie Zatoki Fińskiej. Ze wschodu napływać będzie do nas chłodniejsze, suche powietrze, skutecznie wypychając wilgoć i opady na zachód. Jedynie najbliższej nocy i początkowo w piątek w przeważającej części kraju utrzyma się ponura aura z zamgleniami i lokalnie słabymi opadami. W ciągu dnia strefa wilgoci przesunie się stopniowo na zachód.

W miarę napływu chłodniejszych mas powietrza temperatura maksymalna z każdym dniem będzie spadać. Nocami wartości na termometrach wyniosą początkowo od -8 i -10 stopni Celsjusza do nawet -14 st. C w nocy z poniedziałku na wtorek, szczególnie na krańcach wschodnich i południowych. Ze względu na umiarkowany wiatr temperatury odczuwalne będą jeszcze niższe.

Jak zauważył synoptyk, początek lutego przyniesie nam także bardzo duży deficyt opadów. Śladowo popada jedynie w ciągu najbliższej doby, w kolejnych dniach bilans opadów wyniesie zero litrów na metr kwadratowy. To zwiastuje bardzo duże problemy hydrologiczne w okresie bezpośrednio poprzedzającym początek wegetacji.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na piątek

Piątek rano w całym kraju będzie pochmurny, z silnymi zamgleniami, mgłami oraz lokalnymi opadami deszczu i mżawki ze śniegiem. W zachodniej części kraju podobna aura utrzyma się przez cały dzień. Od południowego wschodu w kierunku centralnych regionów warunki zaczną jednak się poprawiać - druga część dnia okaże się pogodna i bez opadów.

Termometry pokażą od 0 st. C na północnym wschodzie, przez 1-2 st. C w centralnej Polsce, do 3 st. C w regionach zachodnich. Rano lokalnie drogi mogą być oblodzone. Wiatr okaże się wschodni i południowo-wschodni, przeważnie umiarkowany, okresami dość silny z porywami rozwijającymi prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Od soboty z każdym kolejnym dniem na niebie będziemy widywać coraz mniej chmur. Dzień będzie raczej pogodny, z umiarkowanym zachmurzeniem, a na południu, południowym wschodzie i w centrum - małym. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 st. C na Warmii i Podlasiu, poprzez 3-4 st. C w centrum kraju do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Również niedziela przyniesie nam przeważnie pogodną i słoneczną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centralnych regionach do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni, lokalnie zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się na ogół słonecznie. Okresowe, umiarkowane zachmurzenie może pojawić się jedynie na północnym zachodzie, w pozostałej części kraju okaże się co najwyżej małe. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C w pozostałej części kraju. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, tylko na Pomorzu dość silny i sięgający w porywach 40-50 km/h.

W całym kraju wtorek upłynie pod znakiem słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podlasiu do 2-3 st. C w pozostałych regionach. Wiatr z kierunków wschodnich okaże się słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl