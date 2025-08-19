Prognoza zagrożeń IMGW. Wróci ulewny deszcz

19 sierpnia 2025, 6:51
Pogoda na dziś

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. W części kraju spodziewane są intensywne opady deszczu. Sprawdź, gdzie aura może być niebezpieczna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń na czwartek

We wtorek i środę synoptycy nie przewidują żadnych zagrożeń ze strony pogody, ale już w czwartek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Żółte alarmy mogą obowiązywać tego dnia w województwach:

  • śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój);
  • małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim).
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartekIMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

