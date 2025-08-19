Prognoza zagrożeń IMGW. Wróci ulewny deszcz

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. W części kraju spodziewane są intensywne opady deszczu. Sprawdź, gdzie aura może być niebezpieczna.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.
Prognoza zagrożeń na czwartek
We wtorek i środę synoptycy nie przewidują żadnych zagrożeń ze strony pogody, ale już w czwartek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Żółte alarmy mogą obowiązywać tego dnia w województwach:
- śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój);
- małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim).
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
