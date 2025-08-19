Groźne burze i ulewy. Tu mogą pojawić się alarmy IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na środę i czwartek. Wynika z niej, że pojawią się burze i obficie popada deszcz. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń na środę

W środę w części kraju może zagrzmieć. IMGW planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

podlaskim , poza powiatami południowymi;

mazowieckim, w powiatach północnych.

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek również mogą zostać wydane żółte alarmy. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami mogą obowiązywać w województwach:

śląskim ;

małopolskim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim, w powiatach położonych w południowej połowie regionu.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

