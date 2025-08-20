Nadchodzą burze i silne opady. Prognoza zagrożeń IMGW

IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych. Kolejne dni mogą lokalnie przynieść burze i intensywne opady deszczu. Sprawdź, gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.
Prognoza zagrożeń na środę
W środę w części kraju może zagrzmieć. IMGW planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:
- podlaskim, poza powiatami południowymi;
- mazowieckim, w powiatach północnych.
Prognoza zagrożeń na czwartek
W czwartek również mogą zostać wydane żółte alarmy. Ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami mogą obowiązywać w województwach:
- śląskim;
- małopolskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim, w powiatach położonych w południowej połowie regionu.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com