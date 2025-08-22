W weekend zrobi się chłodno i burzowo

W sobotę nad Polskę zacznie napływać chłodne, arktyczne powietrze. Przyniesie ono zdecydowane ochłodzenie, a wraz z nim deszcz, burze, a nawet grad. W drugiej połowie przyszłego tygodnia czeka nas wyraźne ocieplenie, a nawet możliwy powrót upałów.

W ciągu nocy pogoda w kraju kształtowana będzie przez klin wyżu znad Wysp Brytyjskich. W sobotę wyż przesunie się na południe, a pogoda w kraju zacznie być kształtowana przez rozległy układ niskiego ciśnienia, obejmujący swoim zasięgiem chodne wody Morza Barentsa, Skandynawię jak i północno-zachodnią część Rosji. Jeden z wtórnych niży, płytki ośrodek Severin z centrum nad Krajami Bałtyckimi, zaznaczy się nad Polską w postaci większego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu oraz kolejną porcją chłodnego, arktycznego powietrza. Lokalnie opady mogą być intensywne, zwłaszcza na północy kraju, gdzie prognozowane są również pojedyncze, krótkotrwałe burze, którym mogą towarzyszyć opady krupy śnieżnej czy małego gradu. Sytuację utrudniał będzie również dość silny, chłodny, porywisty wiatr. Pomimo że maksymalna prognozowana temperatura dla Gdańska i Szczecina wynosi 15-16 stopni Celsjusza to będą jednak miejsca, gdzie temperatura na Pomorzu nie przekroczy 14-15 st. C, przy czym ta odczuwalna będzie zdecydowanie niższa.

Ochłodzenie utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia, przy czym tą kulminacją ochłodzenia, jak i najbardziej niesprzyjających warunków pogodowych, jak przelotne opady i silny wiatr, będzie sobota i niedziela. Warto dodać, że pomimo dużego ochłodzenia przymrozki w okresie weekendu nie są prognozowane, co wynika z dużego gradientu ciśnienia. Związane jest to umiarkowanym i dość silnym wiatrem, który ogranicza w ciągu nocy wypromieniowanie ciepła w skutek turbulencyjnego mieszania powietrza w przyziemnej warstwie troposfery.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Prognoza na weekend. Chłód i burze

W sobotę wystąpi zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. Lokalnie towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu, których suma wyniesie 2-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, prognozowane są krótkotrwałe burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie również krupy śnieżnej i bardzo drobnego gradu, którego spadnie 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14-16 st. C na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 17-19 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-60 km/h, a podczas burz do 80 km/h.

W niedzielę na północy, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie 2-10 l/mkw. Lokalnie na północnym wschodzie wystąpią słabe burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy od 16-17 st. C na Suwalszczyźnie do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie wiatr północno-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-50 km/h.

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek na północy, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 17-18 st. C na Suwalszczyźnie do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany, a w porywach dość silny.

Pogoda na wtorek i środę. Powrót pogodnej aury

We wtorek będzie pogodnie, a miejscami słonecznie. Jedynie na północnym wschodzie pojawi się duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17-19 st. C na północnym wschodzie do 21-22 st. C na południu i zachodzie kraju. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany.

W środę będzie pogodnie, a opady deszczu nie wystąpią. Maksymalna temperatura wyniesie od 18-20 st. C na północnym wschodzie do 24-25 st. C na południu kraju. Powieje wiatr słaby i zmienny.

Jeszcze zrobi się gorąco

W drugiej połowie przyszłego tygodnia prognozowane jest stopniowe ocieplenie. Czy wystąpią upały - to jeszcze kwestia otwarta, jednak na tę chwilę w prognozach zaznacza się wyraźne ocieplenie w piątek i sobotę, zwłaszcza na południu, wschodzie i w centrum kraju. Wówczas w te rejony kraju miałoby napłynąć gorące, zwrotnikowe powietrze znad basenu Morza Śródziemnego, a temperatura wzrosnąć w okolice 28-32 st. C.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl