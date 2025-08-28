Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

W czwartek rano temperatura przekroczyła miejscami 23 stopnie Celsjusza, a będzie jeszcze wyższa. Tak wysoka wartość na termometrach o poranku to następstwo efektu fenowego. Będzie miał on jeszcze inne konsekwencje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Do Polski napływa gorące powietrze z południa. Za jego sprawą o godzinie 5 w czwartek termometry pokazały w Bielsku-Białej aż 23,2 stopnia Celsjusza. Najniższą wartość na termometrach zarejestrowano o tej porze w Kozienicach i było to tylko 8,8 st. C.

W ciągu dnia temperatura mocno wzrośnie - w wielu miejscach kraju zapanuje upał. Przed upałem, i nie tylko, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura w Polsce o godzinie 5 w czwartek 28 sierpnia IMGW

Efekt fenowy

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, tak mocne ocieplenie w Bielsku-Białej to skutek efektu fenowego, który polega na tworzeniu się ciepłego i suchego wiatru nazywanego fenem, a w Tatrach - halnym.

W czwartek rano jego porywy wiatru sięgały w Bielsku-Białej 54 kilometrów na godzinę, a na Kasprowy Wierchu dochodziły do 57 km/h.

- To dopiero początek efektu fenowego, porywy będą zdecydowanie silniejsze w ciągu dnia - zauważył Tomasz Wakszyński. Dodał, że mogą sięgać 60-80 km/h, a lokalnie - zwłaszcza w wyższych partiach gór - około 100 km/h.

Szansa na pojawienie się ciekawych chmur

W związku z wystąpieniem efektu fenowego, na niebie mogą pojawić się przypominające latające spodki chmury soczewkowate - altocumulus lenticularis.

Chmura soczewkowata - zdjęcie poglądowe stock.adobe.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl