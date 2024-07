Przed nami gorący weekend. Nowy tydzień przyniesie zmianę

Prognoza pogody na weekend 20-21.07

W sobotę więcej chmur pojawi się na południu Polski. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 25-26 stopni Celsjusza na północy do 28-29 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i zmienny. Niedziela będzie słoneczna i bardzo ciepła, a synoptycy nie spodziewają się żadnych opadów. Większe zachmurzenie wystąpi jedynie w pierwszej części dnia na południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do nawet 32 stopni C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo z różnych kierunków.

Nowy tydzień z burzami i kilkustopniowym ochłodzeniem

W poniedziałek w zachodniej części kraju na niebie pojawi się więcej chmur, z których może przelotnie padać, a lokalnie mogą wystąpić burze. Z kolei na wschodzie utrzyma się słoneczna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 30-31 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie słaby i zmienny, na zachodzie umiarkowany, północno-zachodni. Wtorek będzie pochmurny z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w całej Polsce zobaczymy około 24-26 st. C. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr. W środę ponownie niebo będzie przykryte chmurami. Na północy, wschodzi i w centrum kraju może przelotnie padać. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.