Pogoda na noc

W nocy pogodnie będzie tylko na zachodnich krańcach Polski. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami i przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Miejscami mogą pojawić się burze z silnym wiatrem, które będą stopniowo zanikać. Temperatura minimalna od 12-13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, 17 st. C w centrum kraju do 19 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek, 23.07

We wtorek tylko na wschodzie i południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych, z których może okresami padać deszcz do 5-20 l/mkw. Miejscami pojawią się burze., które z czasem będą stopniowo odsuwać się poza wschodnie granice Polski. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Pod wieczór na zachodzie pojawi się więcej chmur i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Jednak w trakcie burz może osiągać prędkość do 80 km/h.