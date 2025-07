Noc początkowo na zachodzie, następnie również na południu i w centrum kraju będzie pochmurna, z opadami deszczu oraz burzami , podczas których spadnie do 30-50 l/mkw. Jedynie na północnym wschodzie i wschodzie będzie pogodnie. W pierwszej połowie nocy na Pomorzu lokalnie pojawią się silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 15-16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i zachodzie do 17-19 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający za frontem na zachodni.

Pogoda na jutro - wtorek, 22.07

We wtorek na północy i wschodzie oraz nad ranem również częściowo w centrum kraju na niebie pojawi się dużo chmur, z których przelotnie popada od 10 do 20 l/mkw. Lokalnie zagrzmi, a wtedy deszczu spadnie od 20 do 40 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie - przelotnie popada tylko na zachodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 23-24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny, dochodzący do 40-50 kilometrów na godzinę.