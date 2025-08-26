Pogoda na jutro, czyli na środę 27.08. Najbliższa noc zapowiada się pogodnie. Rano pojawi się więcej chmur, ale rozpogodzi się w ciągu dnia. Maksymalna temperatura będzie bardzo zróżnicowana - o ile u jednych będzie maksymalnie 18 stopni Celsjusza, o tyle u innych termometry pokażą blisko 30 stopni.

W nocy będzie na ogół pogodnie. Jedynie początkowo na Podlasiu pojawią się słabe, zanikające opady deszczu, a w drugiej części nocy na północnym wschodzie Polski wystąpią silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 st. C na wschodzie Polski, przez 7-9 st. C w centrum, do 10-12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

W środę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie z umiarkowanym, przejściowo dużym zachmurzeniem w pierwszej części dnia. Obędzie się bez opadów. Jedynie nad ranem lokalnie na północnym wschodzie będzie pochmurno, z silnymi zamgleniami i mgłami. Termometry wskażą od 18-20 st. C na północnym wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 28-29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 40 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent na północnym wschodzie. Mieszkańcom Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej powinno być ciepło, osobom zamieszkującym Podlasie i Mazury - chłodno, a reszcie - komfortowo. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w całej Polsce.

Warunki biometeo we środę tvnmeteo.pl

Pogoda noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogoda i bez opadów. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Warszawa

Początkowo we środę zachmurzenie w stolicy będzie duże, ale w ciągu dnia można liczyć na licne rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie i bez opadów. Słupki rtęci pokażą minimalnie 8-9 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień w Trójmieście również zapowiada się pogodnie i bezdeszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie 20-21 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna noc bez opadów. Na termometrach pokaże się minimum 8-9 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogoda w stolicy Wielkopolski dopisze także w dzień. Temperatura wyniesie maksymalnie 25-26 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna i bezdeszczowa. Wartości na termometrach spadną do 9-10 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Również za dnia aura we Wrocławiu dopisze. Będzie bardzo ciepło - termometry pokażą nawet 27-29 st. C. Odczuwalną temperaturę nieco zmniejszy słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 986 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie i bez deszczu. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w grodzie Kraka będzie także będzie ładna. Na termometrach pokaże się maksymalnie 26-27 st. C. Powieje słabo ze wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 988 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe we środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl