Pogoda na jutro, czyli na środę 21.05. Noc zapowiada się pogodnie, mogą pojawić się lokalnie mgły. Dzień przyniesie dość wysoką temperaturę, sięgającą 22 stopni. Poza tym przelotnie popada i zagrzmi.

Przed nami pogodna noc. Mgły mogą pojawić się lokalnie jedynie na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i lokalnie na południu, przez 8 st. C w centrum, do 9-11 st. C na zachodzie. Powieje zachodni do południowo-zachodniego, przeważnie słaby wiatr.

Pogoda na jutro - środa 21.05

W środę spodziewany jest wzrost zachmurzenia. W godzinach popołudniowych i wieczornych na linii Dolny Śląsk-Warmia rozwiną się chmury, z których przelotnie popada deszcz o natężeniu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są też burze. W czasie wyładowań deszczu może spaść lokalnie powyżej 25 l/mkw. Istnieje ryzyko wystąpienia opadów drobnego gradu. Termometry wskażą maksymalnie 20-22 st. C w przeważającej części kraju. Powieje południowo-zachodni wiatr. Na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie i północy - okresami dość silny. W porywach może osiągać prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. Uwaga: w trakcie burz porywy wiatru mogą przekraczać 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą korzystne na północnym zachodzie, południowym wschodzie i wschodzie kraju, w pozostałych regionach - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi małe zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa przyniesie w Warszawie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na przełomie dnia i nocy możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, okaże się umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na środę prognozuje się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do umiarkowanego. Nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu koło południa. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny, powieje do 45 km/h. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka w środę małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Po południu i wieczorem mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr południowo-zachodni, przeważnie okaże się umiarkowany, podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okresami będzie zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu wystąpi początkowo umiarkowane zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Po południu i wieczorem może zagrzmieć. Uwaga, burze okresowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Powieje przeważnie południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, podczas burzy silny i porywisty. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe barometry wskażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie można spodziewać się umiarkowanego i małego zachmurzenia. W drugiej części nocy wystąpią silne zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa środa z małym zachmurzeniem, wzrastającym w ciągu dnia do umiarkowanego. Nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe sięgnie 985 hPa.

