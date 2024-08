Najbliższa noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich.

Pogoda na jutro - środa, 14.08

W środę tylko na zachodzie i południu kraju pojawi się zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Na Ziemi Lubuskiej, Śląsku oraz w Tatrach prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy oraz burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 27-28 st. C na Kaszubach, Warmii i Podlasiu, przez 30 st. C w centrum kraju, do nawet 33 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w burzach silny.