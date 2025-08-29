Pogoda na jutro - sobota, 30.08. Noc będzie niespokojna

29 sierpnia 2025, 19:10
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na noc
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro, czyli na 30.08. Noc będzie pochmurna, a w części kraju zagrzmi. W ciągu dnia spodziewać się możemy wysokich temperatur, wystąpi ryzyko burz i opadów.

W nocy na zachodzie, a następnie również w centrum w strefie frontowej będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Spadnie deszcz, którego suma wyniesie 2-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie na południowym zachodzie, opady deszczu będą intensywne, którym towarzyszyć mogą również burze, podczas których w trakcie 12 godzin spadnie 20-40 litrów wody na metr kwadratowy deszczu. W pierwszej części nocy szybko zanikające burze mogą pojawiać się również w rejonie Zatoki Gdańskiej. Po wystąpieniu opadów, w północno-zachodniej części kraju wystąpią silne zamglenia i mgły oraz towarzyszące im niskie chmury. Na wschodzie przez całą noc będzie pogodnie. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane, a zjawiska atmosferyczne nie będą mu towarzyszyć.

Minimalna temperatura wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 16-18 st. C w pasie centralnym, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Na północnym zachodzie powieje słaby, zmienny wiatr. W pozostałej części kraju będzie on południowy do południowo-zachodniego, słaby i umiarkowany, w górach słabnący, jednak nadal silny. Jego prędkość osiągnie wartość 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc
Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 30.08

W sobotę przed strefą frontową na krańcach wschodnich większość dnia będzie pogodna i bez opadów. W strefie frontowej, stopniowo przemieszczjącej się z centrum na wschód, będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Spodziewane są opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy, okresami intensywniejsze, szczególnie na południu, a następnie w również w centrum. Na północnym zachodzie po zaniknięciu porannych mgieł również mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 23-24 st. C na zachodzie i północy, do 28-30 st. C na południowym wschodzie i lokalnie w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, skręcający za frontem na zachodni. Podczas burz powieje z kierunków zmiennych z okresowymi porywami do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach wiatr będzie stopniowo słabnący, dość silny z porywami do 40-60 km/h.

Pogoda na sobotę
Pogoda na sobotętvmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w strefie frontu atmosferycznego, czyli na południu, w centrum i na północy. Wyniesie tam powyżej 90 procent. Im dalej na wschód i zachód tym wilgotność będzie niższa. Warunki biometeo na ogół będą niekorzystne, jedynie na Lubelszczyźnie pogoda nie będzie miała większego wpływu na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo na sobotę
Warunki biometeo na sobotętvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie pojawi się zachmurzenie. Początkowo będzie ono małe i umiarkowane, w drugiej części nocy wzrośnie do dużego. Wtedy również spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 19-20 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie wystąpi zachmurzenie. Będzie ono przeważnie duże, a towarzyszyć mu mogą opady deszczu, wieczorem możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 28-29 st. C. Powieje wiatr południowy, skręcający na południowo-zachodni i zachodni, ze słabego przekształci się w umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i początkowo będzie spadać, następnie - po przejściu linii frontu - będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie całkowicie zachmurzone. Opady deszczu początkowo będą szybko odsuwać się na północ. Może pojawić się burza. W drugiej części nocy możliwe są silne zamglenie i mgła. Minimalna temperatura powietrza nie spadnie poniżej 16-17 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny, jedynie początkowo przy burzy będzie on silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie duże bądź całkowite. Rano pojawią się również zanikające zamglenia i mgła, a wciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Nadciągnie wiatr zmienny, slaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i dalej będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i deszczowa. Pojawią się również zamglenia. W drugiej części nocy może przyjść burza. Minimalna temperatura wyniesie 16-17 st. C. Odczuwalny wiatr będzie najczęściej słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie duże, a wraz z nim okresowo przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 23 st. C. Powieje wiatr słaby, początkowo zmienny, w ciągu dnia nadciągnie z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 996 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie duże i całkowite. Okresowo wystąpią opady deszczu, może się również pojawić burza, a wraz z nią spaść intensywny deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 17 st. C. Powieje wiatr z kierunków zmiennych. Najczęściej będzie on słaby, jedynie w zasięgu burzy będzie silny i porywisty. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 992 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie, które przeważnie będzie duże. Okresowo może popadać przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 23-24 st. C. Powieje wiatr słaby, początkowo zamienny, w ciągu dnia z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże do przejściowo całkowitego. Okresowo spadnie deszcz. Słupki rtęci pokażą co najmniej 18-19 st. C. Nadciągnie wiatr, który będzie wiał z różnych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na sobotę w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie duże do całkowitego. Może również się pojawić przelotny deszcz. W drugiej części dnia może wystąpić burza, której towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 28 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Podczas burzy będzie on silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i początkowo będzie spadać, by następnie, po przejściu frontu, zacząć rosnąć.

Warunki drogowe w nocy
Warunki drogowe w nocytvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

pogodaprognozaprognoza pogody
