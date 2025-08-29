Pogoda na jutro, czyli na 30.08. Noc będzie pochmurna, a w części kraju zagrzmi. W ciągu dnia spodziewać się możemy wysokich temperatur, wystąpi ryzyko burz i opadów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na zachodzie, a następnie również w centrum w strefie frontowej będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Spadnie deszcz, którego suma wyniesie 2-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie na południowym zachodzie, opady deszczu będą intensywne, którym towarzyszyć mogą również burze, podczas których w trakcie 12 godzin spadnie 20-40 litrów wody na metr kwadratowy deszczu. W pierwszej części nocy szybko zanikające burze mogą pojawiać się również w rejonie Zatoki Gdańskiej. Po wystąpieniu opadów, w północno-zachodniej części kraju wystąpią silne zamglenia i mgły oraz towarzyszące im niskie chmury. Na wschodzie przez całą noc będzie pogodnie. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane, a zjawiska atmosferyczne nie będą mu towarzyszyć.

Minimalna temperatura wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 16-18 st. C w pasie centralnym, do 19-20 st. C na południowym zachodzie. Na północnym zachodzie powieje słaby, zmienny wiatr. W pozostałej części kraju będzie on południowy do południowo-zachodniego, słaby i umiarkowany, w górach słabnący, jednak nadal silny. Jego prędkość osiągnie wartość 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 30.08

W sobotę przed strefą frontową na krańcach wschodnich większość dnia będzie pogodna i bez opadów. W strefie frontowej, stopniowo przemieszczjącej się z centrum na wschód, będzie pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Spodziewane są opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy, okresami intensywniejsze, szczególnie na południu, a następnie w również w centrum. Na północnym zachodzie po zaniknięciu porannych mgieł również mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 23-24 st. C na zachodzie i północy, do 28-30 st. C na południowym wschodzie i lokalnie w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy, skręcający za frontem na zachodni. Podczas burz powieje z kierunków zmiennych z okresowymi porywami do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach wiatr będzie stopniowo słabnący, dość silny z porywami do 40-60 km/h.

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w strefie frontu atmosferycznego, czyli na południu, w centrum i na północy. Wyniesie tam powyżej 90 procent. Im dalej na wschód i zachód tym wilgotność będzie niższa. Warunki biometeo na ogół będą niekorzystne, jedynie na Lubelszczyźnie pogoda nie będzie miała większego wpływu na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie pojawi się zachmurzenie. Początkowo będzie ono małe i umiarkowane, w drugiej części nocy wzrośnie do dużego. Wtedy również spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 19-20 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie wystąpi zachmurzenie. Będzie ono przeważnie duże, a towarzyszyć mu mogą opady deszczu, wieczorem możliwa jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 28-29 st. C. Powieje wiatr południowy, skręcający na południowo-zachodni i zachodni, ze słabego przekształci się w umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i początkowo będzie spadać, następnie - po przejściu linii frontu - będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie całkowicie zachmurzone. Opady deszczu początkowo będą szybko odsuwać się na północ. Może pojawić się burza. W drugiej części nocy możliwe są silne zamglenie i mgła. Minimalna temperatura powietrza nie spadnie poniżej 16-17 st. C. Powieje wiatr słaby i zmienny, jedynie początkowo przy burzy będzie on silny i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie duże bądź całkowite. Rano pojawią się również zanikające zamglenia i mgła, a wciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 20-21 st. C. Nadciągnie wiatr zmienny, slaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i dalej będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna i deszczowa. Pojawią się również zamglenia. W drugiej części nocy może przyjść burza. Minimalna temperatura wyniesie 16-17 st. C. Odczuwalny wiatr będzie najczęściej słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie duże, a wraz z nim okresowo przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 23 st. C. Powieje wiatr słaby, początkowo zmienny, w ciągu dnia nadciągnie z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 996 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie duże i całkowite. Okresowo wystąpią opady deszczu, może się również pojawić burza, a wraz z nią spaść intensywny deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 17 st. C. Powieje wiatr z kierunków zmiennych. Najczęściej będzie on słaby, jedynie w zasięgu burzy będzie silny i porywisty. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 992 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie, które przeważnie będzie duże. Okresowo może popadać przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 23-24 st. C. Powieje wiatr słaby, początkowo zamienny, w ciągu dnia z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże do przejściowo całkowitego. Okresowo spadnie deszcz. Słupki rtęci pokażą co najmniej 18-19 st. C. Nadciągnie wiatr, który będzie wiał z różnych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na sobotę w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie duże do całkowitego. Może również się pojawić przelotny deszcz. W drugiej części dnia może wystąpić burza, której towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 28 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby i umiarkowany. Podczas burzy będzie on silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i początkowo będzie spadać, by następnie, po przejściu frontu, zacząć rosnąć.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl