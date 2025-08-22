Pogoda na jutro. Na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodna noc. W sobotę 23.08 pogoda będzie zmienna. Spodziewane są krótkotrwałe burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść grad.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na przeważającym obszarze kraju w nocy będzie pogodnie. Jedynie w rejonie Wybrzeża pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Może wystąpić również burza. Suma opadów wyniesie od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 20 l/mkw. Minimalna temperatura powietrza wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza w pasie od Dolnego Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Podlasie, do 10-11 st. C na Podkarpaciu i Pomorzu. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 23.08

W sobotę wystąpi zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. Lokalnie towarzyszyć mu będą przelotne opady deszczu, których suma wyniesie do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, prognozowane są krótkotrwałe burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie również krupy śnieżnej i bardzo drobnego gradu, którego spadnie 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14-16 st. C na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 17-19 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, porywisty. Jego maksymalna prędkość wyniesie 40-60 km/h, a podczas burz do 80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza najwyższa będzie na Wybrzeżu. Wyniesie tam powyżej 70 procent. Im dalej na południowy wschód tym wilgotność będzie niższa. Warunki biometeo na przewarzającym obszarze będą niekorzystne. Jedynie na południowym wschodzie będą one neutralne.

Warunki biometeo w sobotę tvmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10-11 stopni Celsjusza. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie wystąpi zachmurzenie zmienne, a wraz z nim spodziewane są przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 18-19 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się umiarkowane, przejściowo duże, zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Istnieje ryzyko wystąpienia burzy. Termometry pokażą co najmniej 10-11 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pojawi się zachmurzenie duże i całkowite. Spadnie również przelotny deszcz i pojawią się burze. Maksymalna temperatura wyniesie 14-15 st. C. Odczuwalny będzie dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1008 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Opady deszczu nie są prognozowane. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 9-10 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty., północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie. Opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura wyniesie 9-10 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu spodziewane jest zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocne niebo nad Krakowem będzie pogodne, a deszcz z niego nie spadnie, Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 11-12 st. C. Nadciągnie umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy i wyniesie 986 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w ciągu dnia będzie pogodnie. Możliwe są natomiast słabe, przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany, dość silny, porywisty, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie nieznacznie wzrastać.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

